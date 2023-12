Muriel | 7 minuti per vincerla Pasalic si conferma | Djimsiti provvidenziale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Bergamo.i migliori,e Scalvini murano tutto, Carnesecchi si fa perdonare con gli interessi. Le pagelle di Atalanta-Salernitana 4-1. Atalanta-Salernitana 4-1, le pagelle Carnesecchi 7 – Forse non è irreprensibile sul gol, fortuna sua che non paga dazio. Il merito però è suo: si rifà con gli interessi evitando il 2-2 di Ikwuemesi nel momento più difficile con un miracolo di piede. De Roon 6 – Statua di sale sullo 0-1 di Pirola, perde anche più di un pallone sanguinoso senza essere sempre in posizione. Serata non superba, meglio nella ripresa.7 – Non è una partita facile, ma il doppio salvataggio da terra su Dia sull’1-1 vale la vittoria quanto il gol di. Scalvini 7 – Sicuro nel controllare la velocità di Tchaouna, soffre poco ed è ottimo anche in fase di ...