MOVIOLA – Napoli-Frosinone | gol di Simeone annullato per fallo di mano di Lindstroem

(Di martedì 19 dicembre 2023) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Walter Mazzarri sbloccano il risultato grazie ad una ingenuità di Okoli che regala la palla a, l’attaccante argentino scarta Cerofolini e poi deposita la palla in rete. Ma l’arbitro, il signor Abisso della sezione di Palermo, viene richiamato al Var per valutare un possibile tocco didiad inizio azione. L’esterno delsi aggiusta la palla con il braccio e Abisso decide di annullare la rete. Si rimane dunque, per il momento, sullo 0-0. SportFace.