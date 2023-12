Mourinho | a Bologna i tifosi ancora con lui

Leggi su ildifforme

(Di martedì 19 dicembre 2023)-ROMA raccontata da Francesco, uno dei 3milapresenti allo stadio Dallara. La partita è stata la perfetta raffigurazione dell’essere Romanista. In campo una squadra apparentemente senza “attributi”, senza cuore e senza rispetto che non lotta, non corre, non suda e non onora la maglia. Sugli spalti, settore ospiti, l’amore incondizionato e i chilometri macinati L'articolo proviene da Il Difforme.