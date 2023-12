Morta Imelda Starnini | la maestra d’Italia diplomata a 90 anni

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 (Adnkronos) –, la, èieri sera all'età di 90. Nata a Selci il 3 febbraio 1933, residente a Città di Castello con la famiglia, la scorsa estate con il suo desiderio di prendere il diploma di maturità e diventare(il sogno di una vita) ha conquistato le cronache nazionali diventando un punto di riferimento del mondo della scuola e non solo, tanto da meritarsi riconoscimenti ufficiali da parte dei due comuni di appartenenza, San Giustino e Città di Castello, dell’’Istituto San Francesco di Sales, dove a luglio si èpresso il Liceo delle Scienze Umane, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che in una lettera definì “lodevole l’impegno ...

