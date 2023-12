Mo | Usa | ' lavoriamo con Onu per affrontare bisogni umanitari di Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Washington, 19 dic. (Adnkronos) - “Sosteniamo pienamente la necessità didella popolazione die stiamo lavorando su questi problemi con altri paesi nel Consiglio di Sicurezza”. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller, senza commentare il motivo per cui il voto sull'ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza relativa alla guerra aè stato ripetutamente ritardato. Palrando con i giornalisti, Miller ha affermato che gli Stati Uniti hanno discusso con Israele in merito alla risoluzione, ma non ha riferito se i funzionari israeliani abbiano chiesto agli Stati Uniti di porre il veto alla risoluzione.