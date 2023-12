Mo | Israele conferma dispiegamento aggiuntivo di truppe nel sud di Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, hato ildinelle vicinanze della città di Khan Younis, nel sud della Striscia die teatro delle ultime operazioni. "Nel sud di, nell'area di Khan Yunis, stiamo espandendo le nostre operazioni. Abbiamo aggiunto un'intera brigata e ulteriori forze di ingegneria da combattimento per le operazioni nell'area, per migliorare le nostre operazioni", ha detto Hagari, come riporta 'The Times of'.