Mo | Gallant | ' operazione di terra si estenderà ad altre aree'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos) - L'disiad. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav. Durante una visita al confine di Gaza,ha detto: "Khan Younis è diventata la nuova capitale del terrore". Non smetteremo di agire lì finché non avremo raggiunto gli alti funzionari di Hamas", ha riferito il Times of Israel, citando fonti del ministero.