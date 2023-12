(Di martedì 19 dicembre 2023) Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos) - Israele porterà gli alti dirigenti di"nel posto che meritano: alo in". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav, parlando della situazione lungo il confine di Gaza. "Nel nord della Striscia di Gaza, l'operazione si concentra sullo sgombero finale dell'area di Gaza e sull'ingresso in tunnel profondi - ha aggiunto- Nel sud della Striscia di Gaza, Khan Yunis è diventata la nuova capitale del terrorismo. Stiamo lavorando lì, concentrando i nostri sforzi, l'operazione attraverserà alcune fasi e continuerà finché non raggiungeremo i nostri obiettivi, non molleremo. Porteremo gli alti funzionari dell'organizzazione omicida nel posto che meritano: alo in".

Iran e Sauditi si incontrano di nuovo in Cina

Mo: Gallant, 'leader di Hamas diretti in prigione o al cimitero'

Gli Usa a Netanyahu: “Proteggere i civili è un dovere morale”

