Mo | Consiglio di Sicurezza dell' ONU rinvia nuovamente il voto

Saranno poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore immediatamente dopo la scadenza della normativa vigente. 19 - 12 - ... (247.libero)

Saranno poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore immediatamente dopo la scadenza della normativa vigente. (247.libero)

Saranno poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore immediatamente dopo la scadenza della normativa vigente. (247.libero)

Gli Usa hanno iniziato operazioni di volo sul territorio dell'Esequibo in collaborazione con le autorità militari della Guyana, pochi giorni dopo il ... (247.libero)

Gaza - gli Usa pongono il veto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu sul cessate il fuoco umanitario

Come era prevedibile, non è passata la risoluzione delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti ... (open.online)