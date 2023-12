MJF scuote l’ambiente | “Non ho ancora rinnovato con la AEW | ma voglio restare”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 dicembre 2023) 2024 is coming. MJF, attuale AEW World Champion, intervistato dallo Sports Illustrated, apre nuovamente il discorso sul suo rinnovo che, lo scorso mese, è stato dato per fatto da diversi insider. In attesa di Worlds End e della difesa titolata contro Samoa Joe, The Devil ha nuovamente aperto uno spiraglio ad un suo addio anche se ha confermato la sua intenzione nel voler rimanere alla corte di Tony Khan. Alle giuste condizioni. “Dico la stessa cosa dell’altra volta. Non ho mai mentito. L’1 gennaio 2024, quella roba che è trapelata. Mi viene da ridere perché ricordo qualcosa del genere che trapelò su Cody, che avevasegretamente. E poi è arrivato (in WWE ndr). Qualcosa trapelò anche su CM Punk e Tony Khan, che avevano risolto. Penso che le cose che si dicano sono semplicemente quelle che i fan vogliano che accadono”. “Amo la AEW – ha continuato MJF ...