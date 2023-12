“Mirko | te lo dico ora…” Perla sconvolge il Grande Fratello | prende carta e penna e lo scrive davanti a tutta Italia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sono tanti sul web che tifano ancora per i Perletti, ovveroBrunetti eVatiero, gli ex fidanzati dell’ultima edizione di Temptation Island. Come ormai è noto, alla fine del viaggio nei sentimenti i due si sono lasciati,ha intrapreso una relazione con la single Greta Rossetti mentreha avuto un flirt con il tentatore Igor. A ottobre, dopo le voci di crisi tra Brunetti e la Rossetti, il giovane è entrato nella casa del. Vista la possibilità di alzare gli ascolti e creare dinamiche, gli autori delhanno chiamato a corte ancheVatiero, risultata una delle concorrenti più amate di questa edizione, e Greta Rossetti, scatenando uninteresse da parte del ...

La mamma di Greta: "Mirko e Perla hanno un accordo", la sua tesi ed i dettagli (imbarazzanti) sulla presunta gravidanza

Io se devo dire una cosa la, non mi spaventa niente, tu perché non lo fai Può essere che l'accordo sia trae Perla, vedremo. Io non accuso nessuno fin quando non vedo. Però tutti stiamo ...

Marcella Bonifacio, mamma di Greta: "Mio figlio vuole provarci con Perla" Biccy

Lo sfogo di Mirko Brunetti dopo la diretta del GF: Greta Rossetti non mi dà risposte, dico basta Fanpage.it

Grande Fratello, la madre di Greta torna a parlare del presunto figlio: “Mirko ha accusato me al telefono che…”

In una recente intervista, la madre della concorrente del Grande Fratello Greta Rossetti si è scagliata contro Mirko Brunetti.

Grande Fratello, Mirko Brunetti fa un appello ai fan: “Spero che non accadano più queste cose!”

Mirko Brunetti, dopo l'eliminazione dal Grande Fratello, ha dovuto affrontare il giudizio dei social, spesso tutt'altro che positivo.