Mirko Brunetti fa un appello ai fan | “Lasciate stare Perla | Greta e Angelica”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Attraverso un video pubblicato su Instagram,ha voluto rivolgere unai suoi fan, chiedendo loro di moderare i toni e di evitare insulti gratuiti. Il ristoratore di Rieti ha espresso la sua speranza che le persone smettano di attaccare gratuitamenteBaraldi e le altre donne coinvolte nella sua esperienza al Grande Fratello. In modo sincero,ha dichiarato: “Spero che non accadano più queste cose! Siamo tutti esseri umani e meritiamo rispetto. Non giudicate senza conoscere la verità, perché spesso le apparenze ingannano. Siate gentili e rispettosi verso gli altri, anche quando non condividete le loro scelte o azio“ L’ex concorrente ha sottolineato l’importanza di diffondere amore e positività, invitando i suoi fan a concentrarsi sulle cose belle e a non ...