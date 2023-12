Miranda al Milan | il vice presidente del Betis | “Giusto che accetti un maxi stipendio altrove”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilè sempre più vicino all’ingaggio di Juan, terzino sinistro del. Ad avvicinare l’iberico classe 2000 ai rossoneri ci ha pensato anche José Miguel Lopez Catalan, ildel club andaluso, che a Canal Sur si è espresso così sul futuro del ragazzo: “Finora ci sono state proposte di rinnovo, ma non abbiamo raggiunto l’accordo per qualche motivo sportivo o economico. È un giocatore che ovviamente attrae altri club. Si parla di, Dortmund o altre squadre spagnole“. Il dirigente dei verdiblancos ha poi proseguito: “Tutto può succedere: potremmo trovare un accordo e rinnovare per molti anni, oppure potrebbe arrivargli un’offerta enorme. Con unodoppio o triplo di quello che ha qui èche ...