Milano-Cortina 2026 | Malagò | “In qualche modo le Olimpiadi si faranno e saranno le migliori di sempre”

(Di martedì 19 dicembre 2023) “Il tempo stringe, abbiamo comunicato ufficialmente al Cio che non avremmo potuto realizzare la pista da bob aperchè così ci era stato comunicato, poi si sono aperte delle opportunità in Italia. Il governo, con più voci, tutte autorevoli, ha espresso il desiderio di convincere il Cio a prendere una decisione diversa ma nel frattempo la Fondazione non poteva che vedere delle alternative. In ogni caso lesiledi. Non sono preoccupato. La cerimonia inaugurale si svolgerà a San Siro”. Queste le parole di Giovanni, a margine dei Coni Lombardia Awards, sull’ormai telenovela riguardante la pista da bob per leInvernali di. ...