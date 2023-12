Milano Cortina 2026 | in campo anche Valtellina Taste of Emotion

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il Distretto Agroalimentare è official sponsor dei giochi olimpici invernaliofè official supporter dei giochi olimpici di. La Fondazione ed il Distretto Agroalimentare di Qualità dellahanno avviato una collaborazione che "esprime la condivisione di valori e di obiettivi", in vista dei XXV Giochi olimpici invernali che