Milano-Cortina 2026 | il Governo italiano stanzia 18 milioni per la nuova sede del laboratorio antidoping a Roma

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo le discussioni degli ultimi mesi, è stata finalmente trovata una soluzione per il progetto del nuovo. Ilhato infatti 18per l’allestimento dellain zona Casilina, in seguito alle criticità evidenziate da CIO e Wada a proposito dell’attualesituato all’Acqua Acetosa (l’unico presente nel Bel Paese). “È autorizzata la spesa di 18per il 2024 a favore della Società Sport e Salute al fine di assicurare l’adeguamento alla prescrizioni tecnico-scientifiche dell’Agenzia mondiale(Wada) per l’acquisto, la riqualificazione e l’allestimento della“, si legge in un ...