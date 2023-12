Milan | scouting di livello eccelso | tutti i futuri campioni rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilpuò, grazie al proprio, sorridere e guardare con fiducia al futuro. C’è una vera e propria generazione di fenomeni in casa rossonera, raggiunta e vestita di rossonero proprio grazie allodel Diavolo: giovani che si stanno già mettendo in mostra e altri che sono pronti a decollare. Insomma, la stagione delsta vivendo molti alti e bassi tra Serie A ed Europa, ma il futuro sembra roseo. Anzi, conviene per alcuni parlare già di presente, visto che il progetto giovani sta facendo le fortune anche della Prima Squadra allenata da Stefano Pioli. Due esempi su: Francesco Camarda e Jan-Carlo Simic. Abbiamo visto i due debuttare in Serie A, il secondo addirittura con una rete (nel 3-0 casalingo contro il Monza), il primo tagliando un record decisamente invidiabile, ...