Milan | ripresi i lavori | primo allenamento verso la Salernitana

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo il bel successo ai danni del Monza, ilè tornato quest’oggi ad allenarsi aello dopo un giorno di riposo. Gli uomini di Stefano Pioli hanno iniziato così la preparazionela prossima sfida di campionato in programma sabato contro la. La sessione è iniziata con un’attivazione con gli ostacoli ed è proseguita con degli esercizi di tecnica focalizzati su controllo e passaggio. La squadra si è poi trasferita sul campo e si è divisa in due gruppi: ilha svolto degli allunghi, il secondo si è concentrato sul lavoro di possesso palla e finalizzazione. Infine, spazio a una partitella a campo ridotto. SportFace.

Ecco, di seguito, il report della seduta di allenamento odierna del Lecce , tornato al lavoro in vista del match contro il Milan (pianetamilan)

Gol all'esordio con il Milan, Simic: 'Maldini è il mio idolo'

Infine la dedica ai genitori,dalle telecamere in lacrime per l'emozione sugli spalti di ..., un nuovo talento nel segno di MaldiniIl giovane calciatore del, leader della formazione ...

Milan, ripresi gli allenamenti a ranghi ridotti: il report della seduta Pianeta Milan

QUI MILAN, Ripresi gli allenamenti in vista dei viola Firenze Viola

Inter, Thuram: “Gol di Lautaro alla Juventus Quella giocata l’abbiamo provata”

Ecco le sue parole riprese da Tmw: La giocata sul gol con la Juve l'avete provata in allenamento "La proviamo spesso in allenamento, sono sempre io che devo correre. Non c'è nessun compagno più ...

L’ombra di Marotta sull’obiettivo del Milan: derby di mercato

In vista del mercato di gennaio, nonostante le dichiarazioni di rito, il club nerazzurro potrebbe affacciarsi sull'attaccante ...