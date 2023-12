Milan e Real | quanti infortuni | problema di staff o di calendario?

Leggi su dailymilan

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ile ilMadrid in questa stagione hanno subito tantissimi. Quali sono le vere responsabilità degli, rispetto a unche impone tante partite in poco tempo? In questi mesi l’aspetto che preoccupa di più i tifosi delè la questione legata agli. Ieri con i forfait di Pobega e Okafor durante la partita contro il Monza, la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto quota 29stagionali, ma la maledizione dei problemi fisici ha colpito anche altri club non proprio di secondo piano, tra cui ilMadrid di Carlo Ancelotti. Ieri i Blancos, hanno perso per tutta la stagione un pilastro della difesa, ovvero Alaba. L’ex Bayern Monaco è uscito al 35esimo del primo tempo nel match giocato in ...