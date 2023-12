Milan, Baresi mette in guardia dal Rennes e dedica un pensiero speciale a Simic - Top News

'Non dobbiamo scegliere tra campionato ed Europa League: vogliamo andare in fondo in tutte le competizioni per vincere'. Così Franco, vice - presidente onorario del, dopo il sorteggio che mette il Rennes sulla strada dei rossoneri nella seconda competizione europea. 'Non sottovalutiamo nessun avversario, le francesi ...

Milan, Baresi presente oggi al Coni Lombardia Awards Pianeta Milan

Milan: altre due batoste per Okafor e Pobega, gli aggiornamenti su tutti gli infortunati

I rossoneri conquistano la seconda vittoria consecutiva tra campionato e Champions League ma accusano altri due infortuni. Il Milan batte il Monza e si avvicina al secondo posto in classifica per via ...

Milan: le parole di Baresi sul sorteggio

L'ex capitano del Milan Franco Baresi ha parlato ai microfoni di Sky dopo il sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Di seguito le sue parole.