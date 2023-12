Milan a pezzi Ma Furlani sul calciomercato | “Non è una priorità”

La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 novembre 2023. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Il Milan corre ai ripari dopo il grave infortunio di Thiaw . Kjaer prova a recuperare, Simic pronto. I piani per gennaio . Suona forte l’allarme in ... (serieanews)

Al termine della sfida di Premier persa contro il Tottenham, il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha commentato il momento della squadra in vista... (calciomercato)

Mercoledì si decide il destino europeo del Milan in Champions League con lo scontro diretto contro il Newcastle al St James' Park. In un momento così ... (247.libero)

Meno male che alla fine è arrivato il gol di Samuel Chukwueze, altrimenti il Milan se ne sarebbe uscito in silenzio dall'Europa per l'1-1 contro il ... (liberoquotidiano)

Milan, piove sul bagnato: ora Pobega rischia l'operazione

... le ultimissime sul giocatore delPiove sul bagnato in casa, nonostante l'ultimosuccesso in campionato. La gara vinta col Monza ha portato in infermeria altri duedella rosa di ...

QS: "Il Milan perde due pezzi, ma trova Simic e tre punti" Milan News

Milan a pezzi, addio scudetto e occhio in Champions. Fallimento Pioli, ma chi rivuole Ibra non capisce di calcio Calciomercato.com

Milan, allarme Bennacer: Pioli teme la Coppa d’Africa, la data del verdetto definitivo

Il Milan di Stefano Pioli è a dir poco preoccupato, con Bennacer nella lista dei pre-convocati per la Coppa d'Africa: quando la deadline

Milan Primavera, Cuenca e un messaggio ad Abate: la fantasia per cullare il sogno tricolore

Milan Primavera, Hugo Cuenca ha messo la sua firma sull'1-1 nel derby contro l'Inter. Per il paraguaiano e' il secondo centro stagionale.