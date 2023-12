Mihajlovic | il ricordo del fratello Drazen | “Un angelo dal cuore grande | è stato un combattente”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023)del compianto Sinisa, ha rilasciato un’intervista al quotidiano serbo Telegraf a un anno dalla sua scomparsa: “Sinisa era un, una persona dale dall’animo buono. Sarebbe bello fare un museo dedicato a lui oppure intitolargli uno stadio: sarebbe un onore“. Sulla sua lotta con la leucemia, invece: “Ci tengo a dire un immenso grazie alla moglie Arianna per aver sofferto insieme a lui ed aver trascorso al suo fianco ogni minuti della sua permanenza in ospedale. Quando Sinisa mi disse della leucemia per me fu uno shock: paradossalmente fu più lui a confortare me che non il contrario. L’altro shock fu dirlo a nostra madre, che era anziana. La malattia è arrivata troppo presto per lui, ma èun...