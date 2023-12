Migranti | la trovata “furbesca” delle Ong tedesche | un motoscafo con bandiera italiana per entrare nei nostri porti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Se già non bastassero le Ong in azione, ora a dar loro manforte tra consigli furbetti e escamotage rilanciati sotto l’ombrello di un’organizzazione con sede in Germania, scende in campo. Anzi, direttamente in mare, Maldusa: una Ong locale che sul suo sito web si autodefinisce «un’associazione culturale che si propone di facilitare la libertà di movimento, supportando le infrastrutture già esistenti per la solidarietà con le persone, e di avviare due stazioni di ricerca e documentazione a Palermo e a Lampedusa» – neanche fosse un ente di filantropi dediti alla beneficenza… Una realtà a cui oggi Il Giornale sul suo sito – con dovizia di particolari – dedica un’attenta analisi su operato e fine strategico.e Ong, l’ultimo escamotage furbesco per aggirare ostacoli e norme Una realtà, quella di Maldusa, a cui giusto ieri il mensile Il ...