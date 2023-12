Mietta | tutti gli ex famosi della cantante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023)nel corsosua carriera iniziata sul finire degli anni Ottanta, ha fatto parlare anche per le sue relazioni sentimentali, legandosi ad ex fidanzati volti noti del mondo dello spettacolo.chi sono gli ex Vedremo latarantina ospite oggi a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo.e Brando Giorgi sono stati fidanzati. Lae l’attore si sono incontrati nel 1992, quando lui ha partecipato al di lei video musicale Gente Comune. L’anno successivo, Giorgi torna nel cast del nuovo videoclip dell’artista, quello per la canzone Acqua di Mare. Da lì scoppia una passione travolgente che li terrà uniti per sette lunghi anni. I due si sono detti ...