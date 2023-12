Meteo martedì | tempo pre-natalizio soleggiato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023) Previsioni italia La situazione. Secondo le previsioni, come abbiamo ampiamente argomentato nei precedenti aggiornamenti i due protagonisti principali delsull’Europa nella settimana prenatalizia saranno un massiccio anticiclone di matrice sub tropicale a ovest e una profonda depressione di natura artica sul comparto scandinavo. Le due figure antagoniste si fronteggeranno in corrispondenza dell’Europa centrale e nessuna delle due riuscirà ad avere la meglio sull’altra. Questo significa che la circolazione sul Mediterraneo centrale resterà quasi bloccata. L’unica dinamicità che tuttavia non ci riguarderà in modo apprezzabile sarà legata all’evoluzione di un vortice di bassa pressione che dall’entroterra tunisino risalirà verso lo Ionio tra le giornate di mercoledì e giovedì e dalla coda di una perturbazione atlantica che ci lambirà tra ...