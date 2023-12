Mes | Lollobrigida | ' Conte e giurì? Parla chi ha messo a dura prova nazione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - La richiesta del leader del M5S Giuseppedi istituire und'onore sulle parole pronunciate in Aula contro di lui e il suo governo dalla premier Giorgia Meloni sul Mes? "Non spetta a me commentare le richieste" di, "c'è un elemento di forza di un governo che lavora" e dall'altra parte "chi nel tempo hala nostraquando ha avuto l'occasione di governare che oggi fa annunci, polemiche e invettive. Il giudizio i cittadini possono darlo con grande serenità rispetto alle sue proposte". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco, entrando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri.