Mercato Juventus | Giuntoli mischia le carte | arriva il nuovo centrocampista

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ildellapotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Focus sull'arrivo di un, il quale prenderà il posto di Pogba e Fagioli, entrambi fermi ai box per squalificaè pronto a spingere il piede sull'acceleratore per cercare di rinforzare la rosa bianconera in vista delle prossime settimane

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

L'indiscrezione della Spagna: 'La Juve osserva il talento Mijatovic'

In Serbia sta brillando Jovan Mijatovic . L'attaccante, classe 2005, si sta ben comportando con la maglia della Stella Rossa , con la quale è subito diventato ...

Mercato Juve: torna di moda Kamara! Può arrivare a Torino Juventus News 24

Roma, scatto per Gudmundsson: il Genoa fa il prezzo, Juve e Napoli studiano la contromossa Calciomercato.com

YILDIZ: “La Juventus mi ha offerto la miglior opzione a livello calcistico e per questo sono venuto qui. Esordio a Udine è stato incredibile”

Kenan Yildiz si è raccontato nel documentario realizzato dalla Juventus "The best is yet to come". Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: "Sono nato in Germania. Ho iniziato a giocare a 3 anni .

Juve, il Frosinone bussa: Huijsen può partire

La Juve potrebbe lasciar partire Huijsen in direzione Frosinone nel corso della finestra invernale di mercato a gennaio. Tra le sorprese di questa prima parte di stagione c’è sicuramente il Frosinone, ...