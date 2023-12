Meomartini | ko all’ultima del 2023 | Nocera si impone 72-57

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlper il G.S.si chiude con un’altra sconfitta esterna rimediata acol punteggio di 72-57. I beneventani si sono presentati aancora privi di Mario Iannella, assenza che si protrae ormai da tre giornate di campionato e che pesa notevolmente, soprattutto al rimbalzo. I ragazzi di coach Massimiliano Tipaldi hanno iniziato la partita molto contratti, subendo un primo minibreak che li ha portati sul 15-5, per chiudere la prima frazione con 8 punti di svantaggio (18-10). Nella seconda frazione i beneventani si sono mostrati più grintosi ed hanno giocato 10 minuti in perfetto equilibrio contro gli avversari, tanto da vincere il quarto di 1 punto (18-17) ed andare al riposo lungo con 7 punti di svantaggio (35-28). Il terzo quarto è stato, ancora una volta, quello in ...