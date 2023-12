Meloni ha l' influenza Annullati tutti gli impegni

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Giorgiadà forfait. Il premier è stato messo a letto da una formale e martedì 19 dicembre non potrà tenere fede aglidi lavoro istituzionali che erano stati già programmati. A causa di uno statole, sonoglidel Presidente del Consiglio, Giorgia. previsti per martedì 19 dicembre. Così una nota di Palazzo Chigi. Intanto ha preso il via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All'esame del Cdm il seguente ordine del giorno: Schema di disegno di legge Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia - esame definitivo (presidenza - pubblica amministrazione - riforme istituzionali e semplificazione normativa - ...