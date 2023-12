Medio Oriente - Meloni “Intensificare l'impegno umanitario” ROMA (ITALPRESS) – “Tutti noi sosteniamo il diritto di Israele alla propria esistenza, e alla propria sicurezza, così come siamo concordi nel dire ... (liberoquotidiano)

G7. Tajani : Daremo priorità a Ucraina - Medio Oriente e IA “La presidenza italiana del G7 ruoterà attorno a tre pilastri fondamentali: la situazione in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e ... (romadailynews)

La fragilità dell’Iran pesa sulla crisi in Medio Oriente Il regime è lo sponsor delle forze più temute in questo momento nell’area, come Hamas a Gaza. Ma bastano i video di un anziano che balla per ... (internazionale)

La fragilità dell’Iran influenza la crisi in Medio Oriente Il regime è lo sponsor delle forze più temute in questo momento nell’area, come Hamas a Gaza. Ma bastano i video di un anziano che balla per ... (internazionale)