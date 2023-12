Max Varrese è ancora al GF | profonda ingiustizia

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, la decisione degli autori su Max: come mai il concorrente faparte del reality di Alfonso Signorini? La rabbia del web SPOILER GF: LA SCELTA DELLA PRODUZIONE SU MAXFA INFURIARE GLI UTENTI DEL WEB. PERCHE’ NON SONO ARRIVATE SANZIONI ESEMPLARI PER L’ATTORE E INQUILINO- Massimilianodentro la Casa del GF è forse l’più grande mai vista nel corso delle edizioni del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Storicamente teatro di ...