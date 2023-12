‘Maurizio racconta…’ | i successi di Paris e Brignone I migliori giovani italiani nel calcio seconda parte

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) VOTO, BORSINO EDELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende). ? Luca De Aliprandini (sci alpino) ? Valentina Margaglio (skeleton)? Marta Bassino (sci alpino) ? Miro Tabanelli (big air/freeski) Atleta della settimana (uomo). Dominik(sci alpino): meritatissimo trionfo sulla Saslong della Val Gardena, che “Domme” riesce finalmente a domare per la prima volta in carriera, a quasi 35 anni. Il carabiniere della Val d’Ultimo ha scaricato sulla neve tutti i suoi cavalli di potenza, come nei giorni. Nessuno degli avversari ha saputo tenergli testa, a cominciare dal povero Kilde, arrivato a quasi mezzo secondo. Trionfo numero 22 della carriera, che gli consente di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori ...