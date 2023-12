Maschera LED e massaggio tissutale | il benessere su misura firmato myBlend

Leggi su amica

(Di martedì 19 dicembre 2023) Inventato da Olivier Courtain, 15 anni fa, il protocollo di bellezzadel gruppo Clarins, si rinnova. Portatore di un approccio rivoluzionario alla skincare, è pronto per rivelare la bellezza più autentica di ciascuno grazie a una sinergia di azioni, strumenti e comportamenti, del tutto personalizzata. Il nuovo conceptè stato introdotto in Italia, al St. Regis Florence, presso la Iridium Suites Spa, dove lo abbiamo sperimentato in anteprima. Qui, abbiamo avuto a che fare con la sua filosofia Nutri – Derma – Tech che condensa dermo nutrizione, efficaci ingredienti naturali e strumenti tecnologici innovativi (tra cui laLED a infrarossi), analizzando, prima, lo stile di vita. Per la ...