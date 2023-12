Marelli insiste | «Gila non punibile in Lazio-Inter Braccia in posizione naturale»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Lucaribadisce connza quanto dichiarato ieri sul presunto tocco di mano diin area di rigore in. L’opinionista di Dazn spiega perché Maresca ha deciso bene di non fischiare il fallo.– Lucapensa che Fabio Maresca abbia correttamente scelto di lasciar correre in un episodio di. La spiegazione dell’ex arbitro: «Il tocco di mano dinon è. Questo è il classico episodio di auto-giocata, già incontrata in precedenza. Il giocatore si trova totalmente da solo, non è pressato da nessuno su un pallone che arriva dall’alto. La palla rimbalza male, perché la controlla male, e finisce sulle ...