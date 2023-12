Marco Liorni Conferma | “Sarò alla Guida de L’Eredità | Sostituendo Pino Insegno” – Niente Amicizie Politiche

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 19 dicembre 2023) Intervista asul Suo Nuovo Incaricoha rilasciato una dettagliata intervista a Renato Franco del Corriere della Sera, dove ha discusso del suo ruolo imminentede, che prenderà il suo posto in Reazione a Catena. Durante l’intervista, il giornalista ha sollevato il tema dell’amicizia in politica, su cuiha risposto: “è amico di Giorgia Meloni” e ha aggiunto: “Di chi sono amico io? Di nessuno. E il mio game ce l’avevo: Reazione a Catena, da cinque anni“. Successivamente, ha ribadito: Finché farò il conduttore starò lontano dpolitica. Però sto per iniziare a studiare per un ...