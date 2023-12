Mar Rosso | una nave italiana entra in guerra

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il ministro della Difesa Guido Crosetto, scrive Repubblica, ha in programma per oggi un colloquio telefonico con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin per ragionare dei dettagli della missione navaleal fianco degli alleati nel Mar. Proprio ieri gli Stati Uniti hanno annunciato la costituzione di una task force navale a protezione del traffico mercantile nel Mar. All’opreazione denominata “Prosperity Guardian” parteciperanno, oltre agli Stati Uniti, Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia, Italia, Olanda, Novegia, Seychelles e Spagna. Il governo Meloni ha deciso l’invio di almeno una fregata, per pattugliare le acque dove vengono condotti gli attacchi ai mercantili civili da parte degli Houti, il movimento fondamentalista yemenita che sta usando droni e missili per colpire le rotte commerciali La ...