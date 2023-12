Manovra | Conte “Non c' è una misura per le imprese”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Giorgia Meloni “ha fatto due leggi di bilancio: non c'è unaper gli investimenti e per le”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a “Dimartedì” in onda questa sera su La7. “Le proiezioni ufficiali dell'Istat” segnalano un “crollo a picco della crescita del PIL, degli investimenti, della spesa delle famiglie. Le sue scelte sono un gatto nero per l'Italia”.Secondola premier “evidentemente teme la coerenza del MoVimento 5 Stelle, la forza con cui abbiamo governato e abbiamo mantenuto le promesse. Lei invece sta deludendo il suo stesso elettorato”. “Ma questo governo unada proporre ce l'ha? Sono due leggi di bilancio che è concentrato solo ad attaccare i governi precedenti, peraltro tenendo fuori Draghi come se non ci fosse ...