Manchester City | via Kalvin Phillips dentro un nuovo centrocampista

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Con l’addio didalcostringerà i citizens a tornare sul mercato: piace Joao Palhinha del Fulham L’addio dialsembra ormai cosa certa, con possibile destinazione Juve. La squadra di Guardiola intanto si guarda intorno per cercare un sostituto. Secondo la stampa inglese il nome più forte è quello di Joao Palhinha del Fulham. Portoghese classe 1995, ilpiace a tutte le big di Premier League, che hanno cominiciato a sondare il colpo,compreso. 6 gol e un assist in 56 presenze, per lui i Ctizens sono pronti a spendere 60 milioni.