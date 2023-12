(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilindelperdopo il netto successo in semi: superati gliIlsupera per 3-0 i giapponesi degli, raggiungendo così come previsto la finalissima delperche si giocherà venerdì contro la Fluminense. Si decide tutto dal 45? in poi: prima l’autogol di Hoibraten apre le marcature, poi ci pensano Kovaci e Bernardo Silva ad arrotondare il punteggio nella ripresa.

La diretta LIVE di Manchester City-Urawa Reds , match valido per la semifinale del Mondiale per Club 2023 . Al King Abdullah Sports City in Arabia ... (sportface)

Il Manchester City sta giocando la semifinale del Mondiale per club contro l’Urawa. Assente però Erling Haaland . Nonostante abbia regolarmente ... (ilnapolista)

La diretta LIVE di Manchester City-Urawa Reds , match valido per la semifinale del Mondiale per Club 2023 . Al King Abdullah Sports City in Arabia ... (sportface)

La diretta LIVE di Manchester City-Urawa Reds , match valido per la semifinale del Mondiale per Club 2023 . Al King Abdullah Sports City in Arabia ... (sportface)

Il Manchester City liquida gli Urawa Reds nella semifinale del Mondiale per Club 2023 . Al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah finisce 3-0 ... (sportface)

Il Manchester City liquida gli Urawa Reds nella semi finale del Mondiale per Club 2023 . Al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah finisce 3-0 ... (sportface)

Calcio: Mondiale Club: 3 - 0 a Urawa, Manchester City in finale

Ilsi è qualificato per la finale del Mondiale per club battendo per 3 - 0 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds nella semifinale giocata oggi a Jeddah. Autogol di Hoibraten al 46' pt e ...

Manchester City, ufficiale la multa da circa 140 mila euro ItaSportPress

Manchester City in finale del Mondiale per Club: 3-0 secco agli Urawa Reds

Il Manchester City supera per 3-0 i giapponesi degli Urawa Reds, raggiungendo così come previsto la finalissima del Mondiale per Club che si giocherà venerdì contro la Fluminense. Si decide tutto dal ...

City-Fluminense finale del Mondiale per Club: 3-0 Guardiola all'Urawa

Saranno i campioni d'Europa e i vincitori della Libertadores a giocarsi il trofeo: un autogol, Kovacic e Bernardo Silva permettono ai citizens di superare la formazione giapponese ...