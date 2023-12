(Di martedì 19 dicembre 2023) Donny van deè pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Francoforte: come riferisce Sky Sports UK, il centrocampista...

Notizia fresca giunta in redazione: Jamie Carragher ha offerto una recensione feroce di uno degli acquisti estivi del Manchester United dopo lo 0-0 ... (justcalcio)

“C’erano altre opzioni, però va bene così. Non mi importa quanto accaduto due anni fa”. Lo ha detto Txiki Beguiristain , direttore sportivo del ... (sportface)

Il Milan osserva Serhou Guirassy, ma aumenta la concorrenza: Arsenal, Man Utd e Tottenham sul giocatore

Secondo il sito inglese all'Allianz Arena erano presenti gli osservatori del Manchester, molto interessato al giocatore, ma anche di Milan, Fulham e West Ham. Secondo la stampa inglese sull'...

Man United, non solo Sancho: quattro big in uscita a gennaio Calciomercato.com

La Juventus vuole cedere Matias Soulé per un colpo a centrocampo. Il Man United deve fare cassa: quanti in vendita Eurosport IT

Man United, Van de Beek è in Germania: visite mediche con l'Eintracht

Donny van de Beek è pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Eintracht Francoforte: come riferisce Sky Sports UK, il centrocampista olandese del Manchester United è in Germania per sostenere le ...

La Juventus vuole cedere Matias Soulé per un colpo a centrocampo. Il Man United deve fare cassa: quanti in vendita

CALCIOMERCATO - La Juventus ha deciso di vendere Soulé per arrivare a un colpo in entrata a centrocampo: Huijsen passerebbe al Frosinone, non convince Phillips.