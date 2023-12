Magistratura | impossibile non difendere Guido Crosetto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic – Dal mese scorso ad oggi, le polemiche per le dichiarazioni sulladisi sono moltiplicate. Il ministro della Difesa è stato costretto a riferire addirittura in Parlamento per dichiarazioni che – consentitecelo – rappresentano davvero la scoperta dell’acqua calda. Ma il potere dei giudici in Italia funziona così: pur essendo praticamente assolutistico e decidendo vita, morte e miracoli della politica, viene magicamente “otnubilato” nel tempo, come se non fosse mai esistito. Come se non ci fossero mai stati i vari Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, ma anche gli Ottaviano Del Turco e perfino gli Ignazio Marino (per citare due nomi “puramente” di sinistra nel corso degli anni).non stare conLe ...