Ma esiste davvero Chiara Ferragni?

Diverse ricerche hanno sollevato dei dubbi sul cosiddetto disturbo affettivo stagionale , ma forse non centrano il punto fondamentale della questione (wired)

Ry?suke Hamaguchi ha girato un’opera mai schematica sui pericoli del consumismo, raccontando la lotta di una piccola comunità giapponese in difesa ... (internazionale)

Esiste davvero un rischio connesso all’AGI o ci sono anche benefici?

Ogni nuova tecnologia non è intrinsecamente buona o cattiva. Dipende sempre da come questa viene utilizzata. Vale anche per l’intelligenza generale ... (giornalettismo)