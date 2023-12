Lutto per Lilli Gruber | morta la mamma Herlinde Deutsch

(Adnkronos) – Grave lutto per Lilli Gruber . E' morta oggi, 19 dicembre, la mamma della giornalista, Herlinde Deutsch Gruber . La donna aveva 96 anni ... ()

(Adnkronos) – Grave lutto per Lilli Gruber . E' morta oggi, 19 dicembre, la mamma della giornalista, Herlinde Deutsch Gruber . La donna aveva 96 ... (termometropolitico)

È morto all’età di 48 anni Armando Moraca. L’uomo, di Giugliano , lascia una moglie, Simona, e i tre figli: Ester, Erminia e Tommaso. Giugliano in ... (teleclubitalia)

A Udine la foto di Pulici invece di quella di Juliano per il lutto : «Per fortuna non seguo più la Serie A»

A Udine la foto di Pulici invece di quella di Juliano per il lutto: «Per fortuna non seguo più la Serie A» A Udine, ieri pomeriggio, per il minuto ... (ilnapolista)