Luis Enrique | «Con Mbappé ho un rapporto perfetto | non siamo una coppia solo perché lui non vuole»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ma cos’è tutto questo casino sultra? Dicono ci siano incomprensioni tattiche, che i due non vanno d’accordo. E ovviamente in conferenza stampa le domande sul tema fioccano per il tecnico del Psg.indossa il sorriso d’ordinanza e risponde: “Come sempre, è un. Nonuna, ma soprattuttoè lui che non... Non socontinuate a farmi questa domanda, sono molto legato alla maggior parte dei miei giocatori.sempre stati molto legati a Kylian. Fa battute, ride sempre. Mi piace anche ridere. Abbiamo un ottimo, come con il resto dei ...