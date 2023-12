L’Ue apre la caccia a Musk | il bazooka della censura puntato su X

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Più volte su Atlantico Quotidiano abbiamo trattato il tema del Digital Services Act (DSA), e del concreto rischio che quello nelle maniCommissione europea sia uno strumento orwelliano per monitorare, controllare e condizionare il dibattito pubblico sulle piattaforme social, o per almeno provarci. Ebbene, ci siamo. La Commissione europea, sebbene in scadenza, non ha perso tempo. Intende applicare la nuova normativa, sperimentare i suoi enormi poteri, capire fin dove può spingersi con la complicità dei governi e dei media tradizionali, che hanno un interesse convergente, incestuoso, nel controllonarrazione sui social. Cosa non perdonano aIeri il commissario al mercato interno Thierry Breton ha aperto una procedura formale di infrazione nei confronti di X (ex Twitter), la piattaforma di Elon ...