Luciano Violante | Ci siamo | presto ci spartiremo la Luna

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine ci racconta di come il giorno in cui le grandi potenze lottizzeranno le risorseri non sia poi così lontano. Ma quali risorse? "Regolite, acqua ai poli e diversi metalli rari". Nella filiera della space economy l'Italia può contare già oggi settemila addetti. Col solito problema però: "La burocrazia rischia di rallentare gli investimenti"