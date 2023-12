(Di martedì 19 dicembre 2023) Sono 10 idelladimessa in atto dalla sezione di Salerno della. 10estratti a sorte ieri pomeriggio, nella sede dellain via Renato De Martino, dove ...

Lotteria di beneficenza Lilt, i vincitori

Sono 10 i vincitori delladimessa in atto dalla sezione di Salerno della Lilt. 10 vincitori estratti a sorte ieri pomeriggio, nella sede della Lilt in via Renato De Martino, dove alla presenza del ...

Lilt, lotteria di beneficenza: estratti i biglietti vincenti Lira TV

Carnevali di Marca, assegnato il primo premio della Lotteria di Beneficenza Marcadoc

Lions Club Ravenna Bisanzio rinnova il suo sostegno a Linea Rosa

Anche quest’anno il Lions Club Ravenna Bisanzio, con il suo presidente Pietro Gueltrini e il Lions Bruno De Modena, ha devoluto parte del ricavato della lotteria di beneficenza, della Festa degli ...

L'evento promozionale Cyber Xmas di Mobvoi con premi tra cui una PlayStation 5 è attivo

Il nuovo concorso stagionale online di Mobvoi offre la possibilità di vincere uno degli indossabili TicWatch di punta del marchio e molto altro ancora. L'evento "Cyber Xmas" è iniziato in concomitanza ...