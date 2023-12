Lombardia | via libera dell' Aula al bilancio di previsione del Consiglio regionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Undi 60 milioni di euro, in calo di un milione e 200mila euro rispetto all'anno scorso, in linea con il trend in costante diminuzione dal 2013. È stato approvato all'unanimità (63 favorevoli) questa mattina inildifinanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del. "Ilinizia la nuova legislatura nel segno contenimento dei costia politica", spiega il vice presidente del, Giacomo Cosentino, (Ideale), relatore indel. Il numero due di Palazzo Pirelli ha ricordato ...