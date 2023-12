L’ok della Camera alla legge bavaglio | i giornali non possono più pubblicare le ordinanze di custodia cautelare

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) Con 160 sì e 70 no laha approvato lache introduce il divieto di pubblicazione «integrale o per estratto» del testo dell’ordinanza di, l’atto con cui il pm ufficializza la sua richiesta di andare a processo. L’emendamentodi delegazione europea era stato presentato da Enrico Costa di Azione. Il testo è passato a voto palese, in quanto Costa ha recepito la riformulazione proposta dal governo. Con la maggioranza hanno votato a favore Azione e Italia Viva; contrari M5s, Avs e Pd. Il divieto è stato introdotto grazie a una modifica dell’articolo 114 del codice di procedura penale relativo«pubblicazione di atti e di immagini». Stando a quanto riporta Repubblica, la maggioranza ha ritoccato sei parole all’articolo 2. ...