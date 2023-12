LockBit 3 0 | le caratteristiche del nuovo software utilizzato dalla gang ransomware

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Quello che è avvenuto nell’ambito dell’attacco Westpole-PA digitale non ha precedenti nella storia della cybersicurezza della Pubblica Amministrazione italiana. L’offensiva di, compiuta andando a colpire il fornitore di un fornitore delle vittime in pratica, ha avuto un impatto concreto su numerosi servizi (come abbiamo già approfondito nel primo pezzo di questa giornata). Sono stati coinvolti, a cascata, numerosi servizi per il lavoro interno della PA (compreso il pagamento dei dipendenti), altri rivolti ai cittadini (compresi servizi di pagamento). Tutto questo ha riguardato un gran numero di Comuni. I danni agli enti coinvolti variano e dipendono da quantità e qualità dei servizi che sono stati affidati al cloud Urbi, sviluppatoPA Digitale. Le funzionalità di questo cloud dipendono dall’infrastruttura presa di mira, Westpole appunto. ...